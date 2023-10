Multiutility, niente voto fino al 2025. Il comitato: "Non ci tiriamo indietro"

La scadenza per la raccolta firme è il 20 dicembre. Obiettivo, 3500 sì al referendum contro la quotazione in borsa della Multiutility. "In due mesi abbiamo superato il 50% delle adesioni. Siamo ottimisti". Non ha dubbi il comitato Trasparenza per Empoli: non un passo indietro. E anche se si dovrà aspettare il 2025 per andare al voto, l’attesa servirà per raccogliere materiale e renderlo pubblico, fruibile alla cittadinanza.

Il referendum abrogativo sulla questione, a Empoli, è un unicum in Toscana: "un grande esercizio di democrazia che a oggi è a metà del suo cammino". E’ un ulteriore invito ai cittadini, quello che arriva dal comitato, a informarsi e firmare, ora più che mai. "Per la prima volta gli empolesi nel 2025 avranno la possibilità di esprimersi su un tema che ritengono fondamentale", chiarisce Marco Cardone del comitato. Quindi, che referendum sia. A meno che nel frattempo l’ipotesi della quotazione in borsa non venga scartata e respinta da tutti i sindaci e dal consiglio di amministrazione di Alia. "Intanto - continua il portavoce del comitato - è fondamentale che i nostri sindaci impongano ad Alia di rendere pubblici i piani industriali, per strutturare proposte alternative alla quotazione in borsa, in linea con i principi di economicità, efficacia ed efficienza in un regime di proprietà totalmente tutelata e interamente pubblica". La campagna referendaria è partita la prima settimana d’agosto: nel 2024 con le elezioni amministrative a Empoli per regolamento non si potrà votare. "L’unica finestra per farlo nell’anno in corso comportava lo stop della raccolta firme il 16 settembre - ricordano Gianni Casalini e Claudio Matteucci del comitato - Ma l’approvazione del regolamento in Consiglio è avvenuta il 28 luglio e la pubblicazione sull’albo pretorio, con 11 giorni di ritardo, l’8 agosto. Abbiamo avuto solo 39 giorni per raccogliere le firme per poter andare a votazione nel 2023. Ci sono voluti 7 mesi per approvare un regolamento che rispetto alla prima bozza, ha subito poche variazioni. Il problema? Quattro commissioni e lunghissimi tempi per la loro convocazione". E così si slitta al 2025: "Una prospettiva temporale importante per poter dare tempo ad Alia di divulgare il piano industriale, consultabile dai cittadini, dalla Cgil". Da Alia fanno sapere che il piano industriale è in fase di ultimazione. "Il voto per le regionali nel 2025 non sarà un ostacolo - dice Cardone - Solo le Comunali bloccano la possibilità di referendum".

Ylenia Cecchetti