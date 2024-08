Multiutility, comitato all’attacco: "Basta silenzi: il sindaco si schieri"

Hanno raccolto firme e si sono battuti come promotori di un refererendum sul tema della Multiutility. Ora il comitato Trasparenza per Empoli vuole delle risposte dalla nuova giunta empolese. "Come comitato promotore del referendum Multiutility su Empoli – spiega una nota - ci sentiamo di esprimere i nostri apprezzamenti in favore di tutti quei sindaci e politici che in questi giorni si sono pronunciati prendendo posizione per l’esclusione definitiva della quotazione in borsa e in favore di un modello gestionale che si opponga alla distribuzione di utili ai soci anche quando questi sono i comuni stessi". Da qui l’invito al sindaco Alessio Mantellassi: "La nostra città che finora è stata una delle 4 amministrazioni che hanno proposto e sostenuto con forza la finanziarizzazione dei servizi, pare essere arrivata alla giusta conclusione che la borsa e la distribuzione degli utili non possano far parte di un modello di gestione ottimale per la collettività. Come comitato referendario e come parte attiva della cittadinanza rimaniamo in attesa, nella speranza di un suo comunicato pubblico sulla questione che dichiari l’attuale volontà del nostro Comune. Questo sarebbe un primo passo per Empoli per portare il proprio importante contributo, al quale far poi seguire tutti gli atti formali di governo necessari al riposizionamento della città all’interno della discussione". E poi ancora: "Nel frattempo restiamo in attesa che ci venga comunicata una data per un incontro diretto col sindaco".