Multiscena al via con Laura Curino

È ormai tutto pronto a Vinci per il primo appuntamento del Festival “Multiscena. Colpi di scienza“, giunto alla sua 26esima edizione ed organizzato da Giallo Mare Minimal Teatro. Domani sera alle 21.15 sarà infatti Laura Curino ad inaugurare il programma con l’intervento “Margherita Hack una stella infinita“. Lo spettacolo è un omaggio e un divertito ricordo dell’originalità e simpatia della famosa scienziata e divulgatrice italiana, che nella sua lunga vita ha riempito auditorium e teatri, diretto un osservatorio, difeso la libertà della scienza, la laicità dello Stato e combattuto per la parità dei diritti. Ha saputo coniugare un’importante carriera scientifica nell’astronomia e la passione per la divulgazione affascinando e divertendo milioni di italiani dal vivo o in tv. Celebri anche le sue battute taglienti ed i suoi modi schietti, conditi dal forte accento toscano che non ha mai abbandonato, così come la sua grande gentilezza.