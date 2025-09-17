Multicultur-Art, laboratorio per tutte le età

EMPOLIArchiviato il successo del concerto della cover band Ideandrè, all’interno di Fuori /con.tèsto/, per celebrare il genio e l’arte di Fabrizio de André, doppio appuntamento questa settimana con "Piazzetta Live", la rassegna di incontri pomeridiani promossa dall’Amministrazione Comunale di Empoli in piazza Madonna della Quiete, in pieno centro storico. Si parte domani dalle 16 alle 20 con due laboratorio artistici per adulti e bambini chiamati "Multicultur-Art". Pennelli e pennarelli alla mano, in quello di pittura, grandi e piccoli potranno dare sfogo alla propria creatività con Deborah Sarmento Donnarumma, fondatrice di Meraki Centro Educativo Maieutico. Nell’occasione si potrà ammirare anche un’esposizione delle opere dell’artista Luigi Dimitrio.L’altro, musicale, sarà invece condotto da Harshil Chiostri e Sara Robucci del Drum Circle di Empoli. La partecipazione ai laboratori e gratuiti e a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo buono merenda spendibile nei negozi aderenti di piazza Madonna della Quiete. I laboratori sono realizzati nell’ambito del progetto "Hugo. Luci accese sulla città", promosso dal Comune di Empoli e cofinanziato dall’Unione Europea. Venerdì dalle 18 alle 19.30 sarà invece la volta di un momento culturale dedicato alle letture di brani tratti dai libri che gareggeranno per la 71esima edizione del Premio Pozzale-Luigi Russo.