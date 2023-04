Multe salate dalla Municipale Ma non basta

Monitoraggio costante, telecamere e segnalazioni.Gli ispettori ambientali di Alia, nel mese di marzo 2023, hanno effettuato 203 controlli e verifiche, 274 ispezioni ed emesso sanzioni per un valore di 720 euro. Mentre gli agenti di Polizia Municipale nel mese di marzo hanno elevato le seguenti sanzioni amministrative relative al contrasto degli abbandoni dei rifiuti: sei verbali di accertata violazione amministrativa per un valore di 600 euro ciascuno, di cui cinque verbali per abbandono di rifiuti in via Valdelsa nel parcheggio pubblico del cimitero comunale e uno in via del Gelsomino, mediante la visione di un filmato estratto dalla videosorveglianza presente nel Centro Storico di Empoli. La pratica dell’abbandono di rifiuti costituisce infatti un illecito passibile di contravvenzione.