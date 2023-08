Multe fino a 2mila euro a Empoli: ecco le regole

E’ entrato in vigore ieri anche per i benzinai dell’Empolese Valdelsa l’obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti, pubblicato dal Ministero delle Imprese. Anche se la maggior parte dei gestori ha già provveduto a fornire le indicazioni richieste, si avranno comunque 30 giorni di tempo per adeguarsi. Occhio alle regole, la legge non perdona. In caso di violazione, infatti, sono previste multe da 200 fino a 2mila euro. Con questa norma, il governo intende contrastare le speculazioni, migliorare la concorrenza e far abbassare i prezzi. Il prezzo medio da esporre ogni mattina, non appena arrivati sul posto di lavoro, è quello regionale, eccezion fatta per gli impianti autostradali, per i quali vale invece il prezzo medio nazionale. Chi segue l’apertura di 24 ore su 24 dovrà esporre il cartellone entro le 10,30. Per tutti gli altri l’obbligo scatta entro due ore dall’apertura. Non ci sono indicazioni precise, da parte del Ministero, su dove apporre la nuova ’segnaletica’. Qualcuno l’ha sistemata vicino alle casse, altri direttamente sulle pompe: l’importante è che sia ben visibile e consultabile da parte dell’utenza.