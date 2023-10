Autovelox, battaglia fino alla Cassazione. Vincono i cittadini

Montelupo Fiorentino (Firenze), 14 ottobre 2023 – L’Unione dei Comuni del circondario è arrivata fino alla Cassazione per vedersi dare ragione su tre verbali di autovelox. Ma gli ermellini hanno rigettato il ricorso. Vediamo i fatti. L’obbligato in solido (proprietario del mezzo) e il trasgressore (conducente), fecero opposizione contro tre verbali di accertamento elevati dalla polizia municipale dell’Unione dei Comuni per violazione, in tre diverse occasioni, del codice della strada, perché il conducente del veicolo circolava sulla Tosco Romagnola nel comune di Montelupo, all’altezza del Km 54+900, a una velocità superiore a quella consentita (il limite è di 50 Km/h). Il giudice di pace di Empoli accolse il ricorso e condannò il Comune alle spese. Ma l’Unione non si arrese e si arriva in secondo grado. In questo caso davanti al tribunale di Firenze, con funzioni di appello: il giudice nel 2021 rigettò l’appello del Comune e compensò integralmente le spese di lite. Finita? Affatto. Per i tre verbali si va davanti alla corte di legittimità alla quale il Comune ricorre con più motivi.

I due cittadini, invece non hanno svolto, in questo caso, attività difensive. Ma cosa lamenta il Comune alla Cassazione? Il fatto che il giudice d’appello ha negato che "la strada teatro della rilevazione" sia qualificabile come strada extraurbana secondaria, sulla quale è consentito il posizionamento di autovelox, a causa della mancanza di una banchina per la sosta di emergenza dei veicoli, senza considerare – si legge – "che la banchina non deve avere una larghezza tale da consentire la sosta di emergenza dei veicoli che, proprio perché eccezionale, è estranea all’ordinario e normale impiego della strada".

Ma i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e rilevano che "ll tribunale di Firenze, con accertamento di fatto non attinto da censura – scrive la Cassazione – ha confermato l’annullamento delle sanzioni disposte dal primo giudice in quanto ha stabilito che, nella specie, la banchina non ha una larghezza tale da consentire non solo il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza, ma anche la sosta dei veicoli in situazione di emergenza". La Corte con il rigetto del ricorso ha previsto a carico dell’Unione dei Comuni il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Dunque niente soldi delle sanzioni. E ulteriori spese.

Carlo Baroni