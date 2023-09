Mugnaini corre per il mandato bis. Il Pd punta ancora su di lui . Confermata anche la coalizione

Il sindaco Alessio Mugnaini correrà per il secondo mandato. L’annuncio arriva all’indomani dell’assemblea comunale del Partito democratico di Montespertoli. "Durante la riunione – si spiega nella nota – è stata espressa soddisfazione per l’operato dell’amministrazione guidata da Alessio Mugnaini, al quale è stato riconfermato il mandato per una ricandidatura alle elezioni amministrative del 2024". Il segretario del Pd locale, Giacomo Giusti, sottolinea come Mugnaini abbia svolto "un grande lavoro, non solo per le grandi infrastrutture del paese o nei piani di manutenzione, ma anche messo tutto se stesso al servizio della comunità, non facendo mai mancare il suo sostegno soprattutto nei momenti più drammatici della pandemia". Mugnaini esprime piena disponibilità a ricandidarsi. "Non posso che ringraziare tutti quelli che in questi anni hanno sostenuto questo percorso – dichiara – Montespertoli è casa, è il posto del cuore e ogni giorno ho provato a mettermi a disposizione di questa comunità non risparmiando energie e tempo, se ho potuto farlo è perché con me c’è una squadra che fatica e che sogna insieme". L’assemblea ha condiviso, inoltre, la necessità di ripartire dalla coalizione che ha dato vita alla lista Vivo Montespertoli: "Vogliamo costruire un progetto – spiega il segretario dem – che sia rappresentativo di tutto il centro sinistra". Da qui l’inizio di una fase programmatica, aperta al contributo di tutta la cittadinanza che si articolerò in quattro incontri. Si comincia il 16 ottobre con l’appuntamento sui servizi e politiche di cura: sanità e sociale a Montespertoli; il 30 ottobre si parlerà di turismo; il 9 novembre di crescita e ambiente mentre il 22 novembre di famiglia, welfare e politiche del lavoro. Gli incontri si svolgeranno tutti al Circolo Arci di Montespertoli con inizio alle 21.30.