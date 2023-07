’Mozart verso Webern’ col Claro Quintet

MONTAIONE

Ultimo concerto domani a San Vivaldo di Montaione per quanto riguarda la rassegna “Classica“, organizzata dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione in collaborazione con la Fondazione Orchestra Regionale della Toscana alla “Piccola Gerusalemme“. L’ultimo appuntamento in programma è, come detto, domani sera alle ore 18 con il concerto “Mozart vs Webern“ del quartetto d’archi e clarinetto Claro Quintet, che eseguirà il “Langsamer Satz” di Anton Webern, il Quintetto per clarinetto e archi (K.581) di Wolfang Amadeus Mozart e lo “Sholem - Alekhem” di Béla Kovács.

Le esibizioni si svolgeranno alla piccola Gerusalemme toscana, nello specifico presso la Cappella “La Fuga in Egitto”, con ingresso gratuito (il concerto avrà una durata di cinquanta minuti circa e non è previsto intervallo). Si esibiranno Emilio Checchini al clarinetto, Fiammetta Casalini e Francesco Di Cuonzo al violino, Stefano Zanobini alla viola e Luca Provenzani al violoncello.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Montaione, telefonando al numero 0571 699255 o scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]