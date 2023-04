Motivazione e orientamento Dal Pnrr 1,6 milioni di euro "Soldi da sfruttare bene"

EMPOLESE VALDELSA

I dati sulla dispersione scolastica nell’Empolese Valdelsa sono preoccupanti. Ma come fare per invertire un trend tutt’altro che positivo? "ll Piano nazionale ripresa e resilienza, se ben sfruttato, può aiutare a cambiare le cose in meglio". Ne è convinto Marco Peruzzi, presidente di Co&So Empoli, il consorzio di cooperative sociali che gestisce numerosi servizi sia all’interno sia all’esterno della scuola (Ciaf, centri giovani, informagiovani ecc). Sono stati stanziati in Italia fondi pari a 1,5 miliardi di euro tramite la Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Investimento 1.4. “Intervento straordinario fnalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” per sostenere le scuole nella progettazione educativa e didattica, contrastando l’abbandono degli studi e il fallimento formativo. Per le scuole toscane, in questa prima tranche, sono stati previsti 27,8 milioni di euro per 173 istituti.

Nell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore stanno arrivando oltre 1,6 milione di euro per 10 scuole (due Istituti comprensivi e sette secondarie di secondo grado). A queste risorse si sommano ulteriori investimenti del Pnrr (circa 4,5 milioni di euro) legati all’innovazione degli ambienti digitali per l’apprendimento (Scuola 4.0).

"I percorsi che gli istituti possono mettere in campo sono diversi – spiega Peruzzi – Dal mentoring e orientamento, al potenziamento delle competenze di base e della motivazione, da interventi per il coinvolgimento delle famiglie, a quelli finalizzati alla creazione di un team per la prevenzione della dispersione scolastica. Le scuole sono autonome e decidono dove e come investire i fondi a loro disposizione. Gli istituti possono essere affiancati e aiutati in tutte le fasi di progettazione e sviluppo da realtà che operano sul territorio e che possiedono competenze specifiche in campo educativo. Coeso Empoli nel 2021 ha siglato un accordo con Indire e ha avviato un percorso sul service learning in alleanza con alcune scuole dell’Empolese Valdano Valdelsa. Il 2023 – conclude il presidente – ha tutte le carte in regola, grazie ai fondi del Pnrr, per diventare un anno in cui la lotta alla dispersione scolastica può avere una spinta rilevante, se non proprio risolutiva. Tutto sta nel come si giocano queste carte".