Mostre diffuse, ecco una collana di libri

È nata una collana per riunire le pubblicazioni dedicate alle mostre diffuse realizzate negli ultimi 4 anni a Castelfiorentino. Tre i volumi raccolti: Davide Dall’Osso (nella foto) e la sua installazione diffusa "Lo spazio per essere" (2019), sculture create attraverso l’impiego di scarti di polimeri plastici; Antonio Massarutto con "Urban Soul" (2020-2021), incentrata sugli animali di tutto il mondo e Brunivo Buttarelli con "Affioramenti" (2022), che racconta l’infanzia del nostro pianeta. La presentazione si terrà domani alle 17 alla biblioteca Vallesiana alla presenza di Claudia Centi, vicesindaco con delega alla Cultura, Don Alessandro Lombardi, preposto di Castelfiorentino, Maria Vittoria Gozio, curatrice delle mostre diffuse e delle pubblicazioni, Serena Vanni dell’associazione Cetra e gli artisti Davide Dall’Osso e Brunivo Buttarelli. Ogni pubblicazione racconta tanto le opere quanto i luoghi cittadini che le ospitano, dal museo BeGo al Teatro del Popolo; dalla piazza del Municipio alle vie del centro storico; dalla biblioteca Comunale al parco Piovanelli. Ad arricchire le pagine gli scatti del fotografo Andrea Lisi e del gruppo fotografico Giglio Rosso di Castelfiorentino. Ideata e curata da Maria Vittoria Gozio, la collana è stata realizzata all’interno del Progetto "Metamorfosi" promosso dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con l’associazione culturale Cetra e l’Atelier Dall’Osso.