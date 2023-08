Mostre d'arte a Certaldo: Meraviglie nel Borgo

Tante mostre per un’offerta culturale che accompagna i visitatori anche nelle ultime settimane di agosto. A Palazzo Pretorio, negli spazi della prigione delle donne, fino al 30 è possibile ammirare "Anime di animali e fiori", la mostra di Joyce Brian: una trentina di dipinti che profumano di Ibiscus, begonie, girasoli, rose e che cercano nelle diverse manifestazioni della natura la chiave per stabilire nuove connessioni e legami duraturi con la parte più intima di ciò che ci circonda. Ci si può poi spostare su "Fusioni di luce", esposizione nella quale si incontrano i mondi degli artisti di fama internazionale Alfred Mirashi MIilot e Helidon Xhixha. Le loro opere si trovano in vari punti del centro storico: a Palazzo Pretorio, nel giardino di Casa Boccaccio, nel Chiostro del Convento degli Agostiniani e lungo le vie e le piazze del borgo. A Casa di Boccaccio c’è il Decameron illustrato da Jan Lebis e sempre all’interno della Casa Museo è presente "10+1 Omaggio a Boccaccio: la terza giornata del Decameron", una mostra di opere pittoriche firmate dagli artisti italiani che nel 1967 hanno realizzato illustrazioni e dipinti in omaggio all’opera più celebre dell’illustre certaldese. Non c’è che da scegliere: tutti i musei sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19.