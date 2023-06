Mostra fotografica sui Saharawi, "Saharawi. Oltre l'Attesa" a Castelfiorentino

Si intitola “Saharawi. Oltre l’Attesa” la mostra fotografica di Renato Ferrantini, che è stata allestita presso Circolo il Progresso in via Matteotti a Castelfiorentino, a cura di Stefano Corso. Con l’arrivo del gruppo di bambini Saharawi, previsto per il 2 luglio, riprende il progetto di accoglienza dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Si tratta di un reportage dai campi dei rifugiati Saharawi in Algeria, un popolo in equilibrio tra attesa, guerra e diplomazia.

Questa esposizione di scatti riguardanti il popolo Saharawi è patrocinata dai Comuni di Castelfiorentino e Poggio a Caiano oltre che dall’associazione Aiccre Toscana. La mostra sarà visitabile fino al 2 luglio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 20, domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20.

Inoltre il 30 giugno è prevista una cena di solidarietà per l’accoglienza dei bambini Saharawi (nella foto alcuni di loro) presso il Circolo Puppino in via Calvani, sempre a Castelfiorentino. In questa occasione è prevista la presentazione del progetto accoglienza dell’ Associazione di solidarietà con il Popolo Saharawi, Hurria. Una serata che sarà allietata dal concerto di musica popolare dal mondo, a cura del MirinCoro di Empoli.