Mostra del vino Chianti. Grandi manovre in centro. Cambiano sosta e traffico

L’imminente Mostra del Vino Chianti a Montespertoli (25 maggio-2 giugno) ha fatto ‘traslocare’ il capolinea dei bus in paese da piazza Caduti nei Lager alla vicina via Montelupo. Si tratta delle linee in arrivo e partenza da e per Empoli e Firenze. Per far spazio alle corriere, in via Montelupo tra il civico 44 e l’80 è stato istituito il divieto di sosta. L’ordinanza, con alcune eccezioni che riguardano le domeniche 26 maggio e 2 giugno, resterà in vigore sino al 7 giugno. Si tratta dell’organizzazione della logistica della festa, che è sempre assai complessa. In piazza Caduti nei Lager troverà spazio il luna park, e ciò spiega lo spostamento del capolinea. In via Montelupo, il 25 maggio e primo giugno saranno in vigore ulteriori divieti di sosta per posteggi fuori mercato. Altri provvedimenti riguardano la zona di Molino del Ponte, ad un paio di chilometri dal paese, nel fondovalle Virginio: anche qui verrà organizzata la sosta negli orari di maggiore afflusso alla grande kermesse che richiama sempre migliaia di visitatori.

Apposita segnaletica è già stata installata nei punti interessati, anche con indicazioni sulla sosta. Gli stand delle aziende e delle associazioni si troveranno in piazza del Popolo, e a tal proposito si sta guardando in queste ore insieme al sindaco Alessio Mugnaini una postazione che è dinanzi a un ingresso privato, nella speranza di trovare quanto prima una soluzione. Anche per questioni di sicurezza ci vorrebbe più spazio. Del resto e in questo senso, gli stessi provvedimenti del Comune avvertono: in caso venisse ritenuto necessario oppure opportuno, ai fini della tutela della sicurezza, potranno essere adottate ulteriori misure anche più avanti in questi giorni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al Comando Territoriale di Montespertoli, pure con idonea segnaletica temporanea. Gestire questa logistica ogni anno, da decenni, è sempre operazione assai complessa.

A.C.