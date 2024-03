Mostra del Chianti, ecco l’edizione numero 66. Si parte il 25 maggio. Lo slogan? In vino veritas

Ecco le date della prossima, attesa, Mostra del Vino Chianti a Montespertoli, edizione 66: dal 25 maggio al 2 giugno torna l’evento simbolo dell’eccellenza enologica toscana. Nei decenni l’unico, pesante stop è stato quello di 4 anni fa causa Covid. Piazza del Popolo ospiterà le aziende agricole, che presenteranno tutti i giorni le proprie produzioni negli stand allestiti per l’occasione dove sarà possibile degustare il vino e acquistarlo direttamente dai produttori. ’In Vino Veritas...’ è lo slogan scelto quest’anno e vuole rappresentare l’autenticità vitivinicola del territorio di Montespertoli. Durante la mostra non mancheranno iniziative ormai tradizionali come la sfilata del Gruppo 900, il raduno d’auto, trattori e moto d’epoca, i numerosi eventi musicali e le iniziative pensate per i bambini.