Mostra a Vienna L’artista Guarano porta ’Pathos’

EMPOLI

Altra bella soddisfazione per la pittrice Antonella Guarano, originaria di Torino ma empolese di adozione, che è stata invitata ad esporre alla prestigiosa Esposizione Universale di Vienna, giunta al sua 150esima edizione. La mostra si terrà dal 24 luglio prossimo fino al 19 agosto presso la Gallery Steiner della capitale austriaca. “Pathos“ è il titolo dell’opera con cui parteciperà Antonella Guarano (misura 80x80 cm), dipinta su tela con tecniche miste (acrilici, smalti, colori a olio, gessetti colorati). "Il titolo dell’opera può apparentemente rievocare all’amore appassionato tra un’uomo con la sua donna – racconta la pittrice –, invece in questo caso è tra madre e figlio. Usando le tonalità del blu (colore freddo) e l’arancio (colore caldo) ho voluto creare un’alchimia tra loro, anche se opposti cromaticamente ma uniti conferiscono un risultato armonico, proprio come la madre in simbiosi con il figlio, ancora di età prematura ma protetto dall’abbraccio materno. La gestualità è l’elemento che metto in risalto come in quest’opera e in tante altre".

Classe 1976, dopo aver conseguito gli studi artistici presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo laureandosi a pieni voti in decorazione, Antonella Guarano ha approfondito lo studio del disegno e delle tecniche pittoriche. Ciò che salta all’occhio del suo stile è l’uso di colori vivaci e brillanti messi in risalto su superfici di varia grandezza. In tutte le sue opere è presente il simbolo della spirale, motivo per cui tutta la sua collezione prende il nome di Quasi Circolare. Ama ritrarre le figure femminili, la loro espressività e nel contempo la loro solitudine, con l’obiettivo di creare un linguaggio poetico. Ha già esposto in alcune delle città più importanti del mondo come New York, Principato di Monaco, Dubai e Marsiglia e nei suoi progetti futuri c’è, oltre la consegna di dipinti su commissione per fine agosto, la premiazione per i meriti artistici a Montecarlo nel Principato di Monaco a fine settembre e un’altra mostra, stavolta a Venezia con la galleria Artemente, prevista per metà ottobre.

Simone Cioni