Fucecchio, 26 agosto 2018 - E' stato trovato senza vita, nella casa di via Castruccio a Fucecchio, dove viveva da solo. Il suo corpo ormai senza vita era in cucina. A ucciderlo potrebbe essere stato un malore improvviso. E’ questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che indagano sulla prematura scomparsa di M.P., 43 anni, fucecchiese. Un lavoro come operaio in una ditta della zona, una grande passione per l’attività fisica, per la palestra. Il 43enne, descritto da chi lo conosceva come un uomo tranquillo, è stato visto per l’ultima volta nella serata di giovedì, ovvero più o meno ventiquattr’ore prima del ritrovamento della salma.

A dare l’allarme, venerdì sera verso l’ora di cena, sono stati i familiari: non riuscivano a contattarlo, si sono preoccupati. In via Castruccio è arrivato il personale del 118 che, una volta entrato nella casa, non ha potuto che constatare il decesso del 43enne. Dell’accaduto sono stati informati anche i carabinieri, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.

Il sostituto procuratore Massimo Lastrucci, informato della vicenda, ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale di Careggi dove, nei prossimi giorni, sarà eseguita l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso. Intanto, in attesa che venga fatta chiarezza, è stata posta sotto sequestro l’abitazione del 43enne.