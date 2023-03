Morte di Adrian Lunedì riscontro diagnostico

La salma di Adrian Antonel Herbicianu, lo studente 16enne morto mercoledì scorso a seguito di un malore che lo ha colpito la mattina del giorno precedente mentre era in classe, sarà sottoposta a un riscontro diagnostico ospedaliero per chiarire le cause che hanno portato al tragico epilogo. L’esame sarà eseguito lunedì all’istituto di medicina legale di Firenze. Il giovane, che frequentava l’Enriques di Castelfiorentino, è stato ricordato ieri nel piazzale della scuola da studenti, docenti e tutto il personale scolastico. "Adrian rimarrai sempre nei nostri cuori" è lo striscione che è stato appeso al cancello della scuola mentre in cielo sono stati fatti volare palloncini bianchi e azzurri.