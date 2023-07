Morta dopo le dimissioni "Evento non prevedibile"

EMPOLI

Sul caso della signora B.P. di 81 anni di Sovigliana, deceduta al San Giuseppe di Empoli dopo che era stata dimessa due volte dal pronto soccorso, l’Asl ripercorre e spiega, con una nota, tutti i passaggi. "L’azienda precisa che ogni accesso al pronto soccorso è stato affrontato adeguatamente", questa la premessa. Poi aggiunge. "Il quadro clinico iniziale della signora non presentava elementi allarmanti, la paziente ogni volta è stata sottoposta tempestivamente ai dovuti accertamenti e solo in seguito all’ultimo accesso la situazione è precipitata fino ad arrivare al decesso". L’Asl riannoda i fili della vicenda. "La signora si è recata per la prima volta in pronto soccorso il giorno 28 giugno intorno alle 20.10 accusando dolori addominali da alcuni giorni e dopo aver assunto farmaci lassativi come da indicazione del suo medico di famiglia. È stata presa in carico circa un’ora dopo al suo ingresso e da una prima visita l’addome è apparso dolente, ma trattabile, in maniera diffusa in particolare a livello centrale dell’addome in cui la signora accusava maggior dolore, ma nessuna indicazione di peritonite. La paziente è stata sottoposta agli esami ematici, che sono risultati nella norma senza indici di flogosi elevati, i parametri vitali sono rimasti stabili, e ad una Tac addominale che ha confermato la presenza di un’ernia, già rilevata dalla visita del medico. La paziente – prosegue la nota – è stata inoltre visitata dal chirurgo che ha confermato il quadro clinico stabile e non ha ritenuto ci fossero le condizioni per un intervento urgente. È stata quindi dimessa la mattina successiva del giorno 29 giugno alle 8.30 con indicazioni di terapia antidolorifica. Durante la giornata la signora ha continuato ad accusare dolori addominali e 15 ore successive alle sue prime dimissioni, alle 23, è tornata in pronto soccorso, in cui è stata valutata per la seconda volta confermando lo stesso quadro clinico della mattina. Viene dimessa il giorno successivo, 30 giugno, alle 6 senza presentare nuova sintomatologia. Dopo tre ore e mezzo la signora è tornata in ospedale per il persistere dei dolori addominali, viene sottoposta a un’ulteriore visita chirurgica e a una nuova Tac che questa volta ha evidenziato un peggioramento del quadro clinico, assolutamente non prevedibile nei precedenti ricoveri e le condizioni per un intervento d’urgenza per infarto intestinale. Ventiquattrore successive l’intervento, la paziente è deceduta in terapia intensiva".

L’azienda sanitaria fa sapere che "durante tutto il percorso clinico, il personale ha avuto costanti contatti con i familiari della paziente, con continui aggiornamenti sul suo quadro clinico, i figli hanno inoltre avuto un colloquio diretto con il direttore del Pronto soccorso in seguito al decesso della signora. L’Asl esprime le più sentite condoglianze ai familiari, un evento ancora più doloroso dovuto all’imprevedibilità del caso, ma assicura che sono state applicate tutte le procedure per garantire adeguata assistenza alla paziente. Infine, relativamente alla segnalazione della carenza di personale in Pronto soccorso, l’Azienda precisa che il personale in turno era in numero adeguato".