Dimessa, ma muore poche ore dopo. I figli chiedono la verità: "Potevano salvarla?"

Empoli, 6 luglio 2023 – “Il dubbio che non sia stato fatto tutto il possibile per salvare mamma ci tormenterà per sempre". Sono distrutti dal dolore i figli, che pochi giorni fa hanno perso la madre, dopo che la donna era stata rimandata a casa dal pronto soccorso di Empoli, a cui si era rivolta due volte nel giro di poche ore per dei forti dolori addominali. La donna, B.P. di 81 anni, residente a Sovigliana di Vinci, è morta nonostante l’intervento d’urgenza a cui è stata sottoposta, sempre all’ospedale San Giuseppe. Questi i fatti raccontati dai figli. "Mercoledì 28 giugno, verso le 20, la mamma ha iniziato ad accusare dei forti dolori addominali, pertanto è stata immediatamente portata al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli. Il personale di turno, in quell’occasione, l’ha presa in carico sottoponendola agli accertamenti necessari. Gli esiti non rilevavano niente di anomalo: un’ernia considerata non preoccupante. Così è stata dimessa la mattina seguente. La sera stessa, però, i forti dolori all’addome si ripresentavano. Così, alle 23, abbiamo chiamato di nuovo il 118 e nuovamente mamma è stata portata in pronto soccorso. Dopo alcune ore, erano circa le 5 del mattino, siamo stati chiamati per andare a riprenderla perché, a detta del personale di turno, stava bene e quindi poteva essere nuovamente dimessa. Sinceramente eravamo molto perplessi, sia per la scelta di dimetterla sia per il fatto che poteva tornare in auto e non in ambulanza. Ma tant’è". Una volta rientrata a casa le condizioni di salute della donna sono precipitate. I figli non sapendo cosa fare si sono rivolti al medico di famiglia, la dottoressa Rottoli, che si è precipitata a casa della signora. "La dottoressa è arrivata verso le 8.15 e dopo una veloce visita si è subito accorta della gravità della situazione. A quel punto è stata lei stessa a chiamare il 118". L’81enne è stata riportata per la terza volta in pronto soccorso.

“Venerdì , alle 8.30, mamma è arrivata ancora in pronto soccorso e finalmente verificavano la gravità della situazione. Alle 10.30 è stata operata d’urgenza, ma da lì non si è più svegliata. Alle 18 di sabato mamma è morta – dicono con le lacrime agli occhi i figli - Ma, in realtà, uscita dalla sala operatoria, le speranze che potesse farcela erano quasi nulle, perché, ci ha spiegato lo specialista, l’infezione per il perforamento dell’intestino aveva interessato altri organi. I medici alla fine ci hanno parlato di infarto intestinale. Crediamo, invece, che se all’ernia riconosciuta il mercoledì fosse stata data importanza forse si sarebbe evitato il perforamento dell’intestino e quindi la morte. Mamma non ce la restituirà nessuno, ma vogliamo sia fatta chiarezza, perché riteniamo che nell’accesso di giovedì non sia stato fatto tutto il possibile per salvarla". I figli della povera signora ricordano anche un particolare di quella nottata, quella in cui la donna fu dimessa "senza ricevere le cure necessarie". "C’era poco personale in pronto soccorso e tante persone in attesa. Da quello che ci ha detto anche il personale ospedaliero in pronto soccorso sono sempre in affanno perché sono sotto organico. Questo non è accettabile. Non vogliamo che quello che è successo a nostra mamma capiti a qualcun altro". I familiari fanno sapere che si rivolgeranno a un legale. L’Asl, informata sulla vicenda, si è attivata per capire come sono andati i fatti.