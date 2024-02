Morso al naso dal ladro . Voleva rubare nell’auto

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Aggredito con pugni, ma anche con morsi in faccia, tanto da dover ricorrere ad un intervento per ricostruire parzialmente il naso. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, intorno alle 9, in piazza Matteotti. Scene di ordinaria follia che hanno visto protagonisti un cittadino straniero, risultato poi sprovvisto di documenti, ed un 56enne non originario di Empoli. La ‘colpa’ di quest’ultimo, se così si può definire, è stata quella di intervenire quando ha visto l’uomo introdursi all’interno della sua macchina. Lo straniero lo ha aggredito con ferocia, mordendogli con forza la faccia e il naso. Per fortuna la prontezza di riflessi ha consentito alla vittima di rimanere comunque lucida e di bloccare il presunto ladro nell’attesa che intervenissero le forze dell’ordine. Lo straniero è stato poi fermato e portato in commissariato, ma ad avere la peggio, come detto, è stato proprio il proprietario dell’autovettura.

In base a quanto appreso, il 56enne era sceso dalla sua macchina e si trovava all’interno di un altro mezzo in compagnia di una donna. I due stavano tranquillamente parlando, forse addirittura salutandosi, quando lei ha visto una persona tentare di introdursi nell’auto dell’amico. L’uomo ha dedotto che si trattasse di un ladro intenzionato a rovistare all’interno e perciò si è avvicinato nel tentativo di farlo fuggire. Quest’ultimo, però, non solo non è scappato, ma anzi ha affrontato a viso aperto il 56enne. Non solo con calci e pugni, ma anche con un morso ben assestato sul naso. I testimoni presenti parlano di scene piuttosto macabre, con sangue che colava e un lembo di pelle staccati. Nessuno, però, sarebbe intervenuto per bloccare il ladro, che a quel punto ha tentato di darsi alla fuga. La vittima, nonostante la ferita, è riuscita però ad immobilizzarlo e a chiamare le forze dell’ordine. In piazza Matteotti sono quindi intervenuti gli uomini del commissariato di Empoli, che hanno fermato e portato lo straniero negli uffici di piazza Gramsci. L’uomo, di nazionalità imprecisata e di un’età compresa tra i 30 e i 40, è risultato essere anche sprovvisto dei documenti. Sempre in base ad una prima ricostruzione, sembra davvero che si stesse introducendo all’interno della macchina del 56enne per rubare quello che c’era all’interno.

La vittima è stata quindi portata al pronto soccorso del San Giuseppe con ferite plurime al naso che hanno interessato anche le cartilagini. Dopo essere stato visitato dall’otorino è stato necessario un intervento ricostruttivo. La prognosi è sicuramente superiore a venti giorni. Non è la prima aggressione che si verifica in centro: lo scorso 6 gennaio un gruppo di ragazzi in zona stazione aveva gettato a terra e strattonato un’anziana nel tentativo di strapparle la borsa. E poi lo scorso 23 gennaio un uomo è stato preso a calci in via delle Olimpiadi.