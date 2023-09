Notte agitata alla stazione: calci, pugni e morsi ai carabinieri. Poi rompe un vetro a testate

Empoli, 18 settembre 2023 – I calci, i pugni, l’aggressività manifestata con tentativi ripetuti, e poi anche un morso diretto al braccio di un carabiniere. È stata una nottata difficile e movimentata per la zona della stazione di Empoli. Protagonista un marocchino di 24 anni in evidente stato di agitazione che si è scagliato contro i militari dell’Arma durante un semplice controllo di documenti. I carabinieri erano impegnati infatti in attività di monitoraggio notturno alla stazione ferroviaria di Empoli, una delle zone più difficili della città, da tempo al centro di una stretta da parte delle forze dell’ordine anche in seguito alle segnalazioni di pendolari e residenti esasperati. Al binario numero tre l’uomo ha opposto resistenza. Non ne voleva sapere di mostrare i suoi documenti nonostante fosse regolare sul territorio nazionale. E anzi, ha dato segnali di agitazione a tal punto che ha iniziato a scatenare la sua collera sui due militari del nucleo operativo e radiomobile senza alcun motivo, se non il fortissimo e pericoloso stato di agitazione. L’uomo, residente in provincia di Pisa e con precedenti per reati contro il patrimonio, ha provato a sferrare calci, pugni, e ha morso anche uno dei due carabinieri al braccio.

Dopo attimi concitati, alla fine i due militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo e lo hanno portato in caserma per le operazioni d’identificazione e fotosegnalamento. Ma non è ancora finita. Anche qui il giovane ha dato in escandescenza e con una testata ha ha infranto il vetro dell’attrezzatura utilizzata per il riconoscimento. Su richiesta dei militari, il giovane è stato poi visitato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Per lui è scattato il deferimento, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Firenze per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ma anche rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e danneggiamento aggravato. La sua posizione è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria che ne valuterà le responsabilità o meno nel corso del processo.