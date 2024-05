Morelli dà la carica alla squadra: "Possiamo fare davvero la differenza"

"Siamo una lista civica senza colore di partito formata da cittadini che hanno messo a disposizione della comunità le proprie conoscenze e specifiche competenze professionali. Una squadra di cui vado orgogliosa e che può davvero fare la differenza per il futuro di Montespertoli". Luciana Morelli ha così presentato gli aspiranti consiglieri comunali di "Montespertoli di Tutti", la lista civica che ne sostiene la candidatura a sindaco. Una lista formata dal consigliere uscente di Progetto Montespertoli Andrea Migliorini, oltre che da Jessica D’Angi, Camilla Martelli, Lorenzo Signorini, Daniele Salis, Simone Abati, Chiara Borracchini, Lisa Lepri, Laura Silvia Ferrari, Roberto Dani, Francesco Gori, Alba Bellacci, Marzia Salvini, Serena Giovannardi, Enrico Santini e Linda Cecchi. Morelli ha da tempo iniziato la serie di incontri con i residenti delle varie frazioni, nel corso dei quali ha avuto modo di raccogliere le istanze della cittadinanza ed illustrare il proprio programma elettorale che verte (tra le altre) su tematiche quali attenzione al territorio, ambiente, turismo e commercio. L’ultimo in ordine cronologico si è svolto ieri sera presso il circolo Arci San Quirico. E con la Mostra del Chianti ancora in corso, Morelli ha lanciato una proposta eco-friendly: distribuire sul territorio comunale contenitori per la raccolta dei tappi del sughero prodotto da famiglie ed aziende. "L’obiettivo è di raccogliere tappi di sughero e rivenderli ad aziende specializzate nel riciclo – ha concluso – un gesto che non costa nulla e che ripagherebbe la comunità con risorse per autofinanziare progetti a beneficio dello sviluppo del paese".

G.F.