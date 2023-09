Monumenti illuminati di verde a Empoli e Castelfiorentino

Una giornata dedicata alle persone colpite da una malattia di cui fino a questo momento, purtroppo, non si conosce una cura. Domenica si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale sulla Sla (Sclerosi laterale amiotrofica), che si propone di raccogliere fondi per l’assistenza alle persone che devono fare i conti con questa patologia neurodegenerativa. Allo scopo di richiamare l’attenzione della popolazione, nella notte tra sabato e domenica verranno illuminati di verde come richiesto dall’Aisla, l’associazione che si occupa di queste persone, il monumento di Piazza della Vittoria a Empoli e gli ascensori per la città alta di Castelfiorentino. "Un atto simbolico – osserva l’assessore alla sanità, Alessandro Tafi – per richiamare l’attenzione di tutti i cittadini a dare un piccolo contributo all’associazione".