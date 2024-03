Montespertoli stoppa Airbnb. Imposta di soggiorno, niente intesa

Montespertoli, 24 marzo 2024 – “Alla luce delle comunicazioni inviate da Airbnb alle strutture ricettive, informiamo che l’amministrazione di Montespertoli non ha aderito a nessuna convenzione con Airbnb. Le modalità di gestione dell’imposta di soggiorno, pertanto, non subiscono variazioni".

E’ la posizione del sindaco Alessio Mugnaini, che ha così ’stoppato’ la precedente comunicazione della nota piattaforma online di affitti brevi inviata anche agli host montespertolesi, facendo sapere che diversamente da quanto già fatto da tanti altri Comuni di tutta Italia (anche dell’Empolese Valdelsa) il Comune di Montespertoli non ha per il momento sottoscritto l’accordo. Il provvedimento riguardava la novità sulla tassa di soggiorno per i proprietari che mettono in affitto i propri immobili su Airbnb: dallo scorso gennaio può essere la stessa piattaforma online a riscuotere direttamente l’imposta per le locazioni brevi (i soggiorni inferiori a un mese).

Tant’è che Airbnb ha già avvertito da mesi gli host, partendo da un messaggio pubblicato sul proprio sito. Prima però deve essere sottoscritta una convenzione fra la piattaforma e l’ente locale di riferimento. E l’intesa non è per ora stata firmata, per quel che riguarda Montespertoli. "Non siamo pregiudizialmente contrari – ha spiegato Mugnaini - ma per ora abbiamo deciso di non aderire alla convenzione con Airbnb perché vogliamo essere sicuri di alcune condizioni economiche applicate dalla piattaforma". Ci sarebbero ad esempio perplessità sulle eventuali esenzioni del quale il sistema automatico di riscossione di Airbnb potrebbe non tenere conto: il Comune esonera dal pagamento dell’imposta di soggiorno gli under 14, i pellegrini che percorrono la Francigena e gli studenti dell’UniFi con sede nell’Empolese Valdelsa.

L’importo giornaliero della tassa, sul territorio comunale, varia da un minimo di 50 centesimi per ostelli, agri-campeggi e case per ferie a un massimo di 3,50 per gli hotel a 5 stelle. In attesa dell’eventuale accordo con il portale degli affitti brevi però, i titolari di strutture ricettive e i gestori di affitti brevi saranno chiamati a proseguire alla riscossione, riversamento e rendicontazione dell’imposta di soggiorno.