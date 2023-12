Montelupo padel arena. Oggi l’inaugurazione

Gli esperti hanno assicurato sin da subito che il padel non sarebbe stato una moda passeggera. E avevano ragione perché da quando è arrivato in Italia alla fine del secolo scorso, questo sport con le racchette, simile al tennis, ma più veloce e coinvolgente anche per chi non ha le basi per cimentarsi sulla terra rossa, è diventato sempre più diffuso. E Montelupo è pronta a partecipare a questa nuova sfida con l’inaugurazione di una struttura destinata a diventare punto di riferimento ovvero la "Montelupo padel arena", in via Tosco Romagnola nord 13. Oggi, sabato 16 dicembre, è in programma la grande festa per il taglio del nastro: aperitivo e deejay dalle 17.30 alle 20. Per informazioni: 334 2728222.