"Montelupo Fiorentino: Un Ponte di Ceramica fra Culture Israele e Toscana"

Un ponte di… ceramica fra culture, anche in apparenza lontane tra di loro. Un esempio? Piatti di maiolica montelupina ma di cultura medioevale islamica su facciate di basiliche cristiane in Toscana. Ma torniamo al ponte ideale: è il caso del progetto residenziale promosso da ‘Aicc’ (Associazione Italiana di Cultura classica), patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura, che ha coinvolto il Benyamini Centre e la Fondazione Museo Montelupo. A giugno le artiste Eti Goren e Raya Stern del Benyamini Contemporary Ceramics Center di Tel Aviv (Israele) sono state in residenza a Montelupo presso il Centro Ceramico Sperimentale. Dal 26 agosto al 10 settembre Veronica Fabozzo e Carlotta Fantozzi sono state a loro volta in residenza artistica presso il Benyamini Contemporary Ceramics Center.

In questo contesto hanno tenuto un laboratorio per bambini dal titolo ’Pinocchio. Tra fantasia e realtà’. Per la conclusione della residenza le ha raggiunte anche l’assessore alla cultura Aglaia Viviani. "Da sempre la ceramica è uno mezzo di scambio, un luogo fisico di incontro anche fra culture molto diverse fra loro. ‘Aicc’ negli anni ha valorizzato gli scambi culturali fra artisti e realtà produttive facendo leva su quella che è una peculiarità del prodotto ceramico. Lo scambio fra Montelupo e Tel Aviv è stata un’esperienza straordinaria per tutti i partecipanti: le artiste Eti Goren e Raya Stern e le artiste montelupine Veronica Fabozzo e Carlotta Fantozzi. Torniamo arricchite di incontri umani e nuovi saperi che sicuramente riporteremo a Montelupo e siamo anche sicure di aver lasciato un po’ di Montelupo in Israele", ha affermato Aglaia Viviani.

