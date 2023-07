Montelupo Fiorentino, ancora vandalismo alla stazione ferroviaria, Crocetti chiede sicurezza

Due volte in meno di un mese. Tre, se si guarda indietro, andando fino ad aprile. Più che un atto vandalico sembra un vero accanimento. Ad ogni sostituzione, ad ogni ripristino del danno, i vandali tornano in azione. A farne le spese è la porta a vetri che conduce alla sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Montelupo-Capraia. Non c’è pace per la fermata montelupina, presa di mira da ignoti nella notte tra sabato e domenica. Anche stavolta la porta lato binario 2 sembra essere stata colpita in almeno otto punti con un oggetto che ne ha provocato lo sfondamento. Vetri a terra, infissi sradicati, transenne e nastro segnaletico: ci risiamo. L’ultimo episodio si era verificato il 16 giugno. Dopo la sostituzione della porta, i vandali non ci hanno pensato due volte a ’rimettersi al lavoro’. Del fatto sono state informate anche le forze dell’ordine, ma torna urgente il tema dell’istallazione di telecamere di videosorveglianza. Ma chi paga i danni?. Se lo è chiesto più volte Diego Crocetti, coordinatore di Forza Italia. "La stazione - aveva ricordato Crocetti - è classificata ’Bronze’ da Trenitalia, cioè frequentata da 500 a 1.000 passeggeri giornalieri. Ingiustificata l’ assenza di iniziative adeguate in tema di sicurezza".