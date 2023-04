“Montaionesi nel mondo“, l’evento

Qualcuno ha lasciato il paese d’origine senza mai dimenticarlo. Altri hanno perso i contatti con la Toscana perché si sono costruiti una nuova vita in un’altra parte del mondo, ma in fondo in fondo hanno sempre sognato, un giorno, di tornare a casa. E’ pensando a tutte queste persone, a queste famiglie che sono legate in qualche modo a Montaione che l’amministrazione comunale ha organizzato "Montaionesi nel mondo". Un’iniziativa, come suggerisce il nome, dedicata ai cittadini di Montaione sparsi in giro per il globo.

Ad annunciare questa simpatica novità dandone anche una piccola anticipazione è stato il sindaco Paolo Pomponi. "L’iniziativa si svolgerà all’interno della programmazione della nostra estate, a fine luglio. E’ previsto un momento di contatto e scambio con i montaionesi fuori sede".

L’invito, adesso, è quindi è rivolto a chi volesse segnalare i nominativi di montaionesi emigrati fuori dal paese valdelsano, sia che si trovino in Italia sia che siano residenti all’estero, in modo da poterli coinvolgere e chiamarli a partecipare. Per farlo, basta scrivere alla mail [email protected] Il passaparola è appena cominciato.