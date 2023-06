Montaione verso le amministrative Pomponi potrebbe calare il tris

di Bruno Berti

Alle amministrative del 2024 ci sarà da tenere conto di una novità: nei comuni con meno di 5.000 abitanti, il sindaco può ricandidarsi per un terzo mandato, anziché fermarsi obbligatoriamente al secondo. Novità che apre possibilità interessanti, per esempio, per il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, che sta terminando il secondo mandato da re Mida del consenso, e non solo a livello locale. I suoi risultati, in crescendo nelle due elezioni che lo hanno riguardato finora, non possono che destare scalpore. Paolo Pomponi nel 2014 ebbe un lusinghiero 76,20% di percentuale di voti con la lista del Pd, in numeri assoluti 1,553, contrastato, da lontano, da Leonardo Rossi della lista civica di centrodestra ‘Montaione cambia rotta’ con il 13,69%, in voti 279. A completare il quadro, il contributo del M5s, portacolori Myriam Sacconi, con il 10,11%, pari a 206 voti. Come si capisce, prendere oltre i tre quarti dei suffragi è un risultato che inorgoglisce chiunque faccia politica, se poi si guarda a quel che è accaduto cinque anni dopo, nel 2019, si può dire che Pomponi abbia fatto saltare il banco. Il sindaco, che si ripresentava, ottenne l’84,82% dei voti con una lista civica di centrosinistra con 1.643 suffragi. Il suo antagonista di centrodestra, Giuseppe Romano, ebbe il 15,18%, con 294 voti. Alle elezioni del 2019 i 5Stelle non si presentarono. Con questi numeri, e con la possibilità di ricandidarsi, è chiaro che solo un gruppo dirigente suicida non ripresenterebbe il primatista del consenso Pomponi. Lui, da uomo prudente, si schermisce e dice: "Sono a disposizione della mia comunità", frase che di solito chi fa politica usa quando è sicuro delle carte che ha in mano. Poi aggiunge che "il consenso ricevuto va al di là dell’opzione politica" e che "nel partito si discute di un terzo mandato". Per poi sottolineare che "se sarò ricandidato, il primo punto del programma sarà la continuità con ciò che abbiamo fatto dal 2014 in poi". Se gli si chiede qual è il segreto di risultati elettorali così lusinghieri, Pomponi parla del rapporto con i cittadini, che si concretizza con l’attenzione alle esigenze di tutti, una scelta che forse rende un po’ più lungo fare una passeggiata per il paese, andare al bar o nei negozi, ma rende concreto il rapporto con i suoi amministrati. Certo, è più facile per chi guida un comune piccolo, ma ci vuole una predisposizione che ha a che fare con lo spirito di servizio. "E poi chiedere un appuntamento con me non è un problema. Si può dire che io sia ‘uno di noi’ prestato alla politica". Per chi se lo chiedesse, Pomponi era dipendente della Cassa di risparmio di San Miniato.

(3 - continua)