MoMu 2023 Musica e Arte in campagna

“Guardare oltre“ sarà il filo conduttore che collegherà le prossime serate d’estate di Montespertoli, scandite da musica ed Arte. Questo ciò che invita a fare Francesco Giorgi, direttore artistico della manifestazione Montespertoli Musica Estate, organizzata dal 6 luglio al 17 agosto con la Compagnia Teatro popolare d’arte e Momu 2023. Eclettica e di alta qualità la programmazione, con sonorità poliedriche e una varietà di esperienze artistiche per tutti i gusti. Musicisti di fama internazionale, talenti emergenti e gruppi locali si esibiranno in scenari incantevoli, come la suggestiva Piazza del Popolo, la splendida Fattoria di Aliano e tanti altri luoghi più o meno conosciuti del territorio. Quest’anno, per ogni serata sarà dedicata una degustazione speciale di vini o oli del territorio. La selezione musicale sarà un vero e proprio viaggio: Brasile, Grecia, Africa e molto altro. Il primo appuntamento è a ingresso libero. Dal secondo evento si dovrà invece pagare un biglietto da 5 euro e per chi non si vuole perdere neanche una tappa, per quest’anno è dedicato uno speciale abbonamento a 25 euro. I biglietti e l’abbonamento sono disponibili presso l’Ufficio Turistico in piazza Machiavelli.

Per quanto riguarda il programma nel dettaglio si parte, come detto, giovedì 6 luglio in piazza del popolo a Montespertoli con Sam Paglia Trio Funky Jazz Soul. IL 13 luglio alla Fattoria di Aliano spazio invece a “La leggenda del pianista nel capão, mentre il 20 luglio al Convento della Madonna della pace di Botinaccio ci sarà “Nostos“ con la Fanfara transadriatica. Si prosegue il 27 luglio con la musica da anticamera di “Baraccone Express“ alla Fattoria di Poggio a Capponi a San Donato a Livizzano e il 3 agosto alla Cantina Sociale Valvirginio con Cucoma Combo tropicalafrobeatsoukuss. Infine il 10 agosto a Baccaiano e il 17 a Martignana gli ultimi due appuntamenti con Le Cardamomo (poesia e sogni in musica) e Abdo Buda Marconi Trio (musiche dall’Anatolia). Insomma, una bella opportunità per immergersi nella bellezza della musica e dell’arte, circondati dalla magnificenza della campagna toscana e dei suoi prodotti.