Mobilità sostenibile Spinta verso il futuro Anche i volontari scelgono l’elettrico

Innovazione, mobilità e sostenibilità. Sono i temi a cui è stato dedicato il ’Future Mobility Day’: come sarà la mobilità del futuro nell’Empolese Valdelsa? Se ne è parlato non a caso in un contesto in cui il verde domina. Al Golf Club Bellosguardo di Vinci il concessionario Tinghi Motors ha rilanciato il suo impegno ’green’ nella tutela dell’ambiente presentando le nuove iniziative. In primis il car sharing che da Empoli sbarcherà presto anche in altri Comuni: a breve i veicoli elettrici saranno disponibili per il noleggio a Capraia Limite e Montelupo Fiorentino, per chi vorrà sperimentare una mobilità alternativa smart, gestibile tramite app. Una rivoluzione green insomma, che guarda alla pubblica amministrazione (ne ha parlato Antonio Ponzo Pellegrini, assessore allo Sviluppo economico e all’Innovazione di Empoli), ma anche al sociale. Alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, infatti, è stato consegnata da Renault Tinghi Motors un veicolo elettrico in comodato d’uso che sarà utilizzabile dai giovani volontari. La stessa Pubblica Assistenza è salita in cattedra quest’anno portando nelle scuole empolesi il progetto ’Drive for Life - Una guida per la vita’, parlando a 550 ragazzi di guida in sicurezza ed educazione stradale. Obiettivo, "guidare il cambiamento". Sostenibilità, un valore da perseguire fin da piccoli, un modello che non può non guardare al mondo della scuola.

"La nostra volontà - spiega il brand manager Enrico Ammirati - è andare oltre alla vendita del mezzo, ma dare il nostro contributo alla comunità. Per questo abbiamo stretto collaborazioni anche con i ragazzi delle scuole. E’ importante sensibilizzare le nuove generazioni". A tal proposito Grazia Mazzoni, dirigente scolastico dell’istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli ha raccontato l’importanza di sostenere i ragazzi partecipando a progetti internazionali e di divulgazione scientifica. "Il cambiamento di mindset in ottica sostenibile è possibile solo attraverso la formazione. La scuola forma le menti: solo così si apprezzano gli oggetti tecnologicamente avanzati e si partoriscono progetti e idee divergenti. Questo significa dare gli strumenti per crescere".

Y.C.