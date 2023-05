Mister Alvini esempio di professionalità

Un mister competente e dalle idee ben precise ma anche un esempio di professionalità. È per questo motivo che il Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno ha assegnato all’allenatore fucecchiese Massimiliano Alvini il premio Professionalità, 18esima edizione. La cerimonia si è tenuta a Villa Sonnino e a consegnare il premio è stato Matteo Beconcini alla presenza anche del sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. Alvini ha cominciato la carriera giocando a livello dilettantistico, poi è diventato allenatore e ha compiuto una scalata che l’ha portato fino alla Serie A con la Cremonese. Ai soci del Rotary e agli ospiti della serata ha raccontato, con semplicità e coinvolgimento, la sua storia, arricchita da piacevoli e interessanti aneddoti, trasmettendo a tutti la grande passione per il suo lavoro e per il mondo del calcio.