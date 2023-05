Missione in Romagna "Scenario devastante Sono tante le persone che hanno perso tutto"

Argini che crollano, campagne e paesi invasi dall’acqua. Un intero territorio a rischio frane, centinaia di sfollati e due morti. Prosegue senza sosta in questi giorni il lavoro dei vigili del fuoco, dell’esercito, delle forze dell’ordine e di tanti volontari. Le piogge eccezionali di inizio settimana hanno martoriato l’Emilia Romagna. Dopo le inondazioni, la conta dei danni. E l’aiuto di tante braccia arrivate da tutta Italia per spalare fango, detriti e macerie, per sgomberare gli scantinati e i garage, rimuovere quel che resta della distruzione causata dallo straripamento dei fiumi. Anche la Vab, sezione di Capraia e Limite, è corsa in aiuto della popolazione colpita dall’ondata di maltempo. Giovedì pomeriggio dalla sede di via delle Ginestre è partito un furgone attrezzato con idrovora da 18mila litri al minuto. Con l’attivazione del Dipartimento di Protezione Civile e della Colonna Mobile Regione Toscana, il mezzo ha raggiunto l’Emilia Romagna con a bordo il volontario Massimo Taddei: 65 anni, pensionato empolese, da 3 anni in Vab a Limite e da 12 schierato in prima linea sulle emergenze nazionali con la Croce Rossa. La permanenza minima è di 72 ore, in base all’esigenze di servizio, Taddei resterà a disposizione di chi ha bisogno. Il volontario al momento si trova a Castel Bolognese, dove il Santerno ha rotto un argine ma dove però è stata l’esondazione del fiume Senio a provocare la tragedia. Qui infatti un uomo di oltre 80 anni è morto, travolto dalle acque, mentre era in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione. "Mi sono aggregato alle altre sezioni Vab, partendo su un camper adibito a segreteria mobile. Quando c’è bisogno, rispondiamo - racconta dai luoghi della tragedia Taddei, originario di Napoli ma in Toscana da oltre 30 anni - Mi trovo dove il maltempo ha colpito e ha fatto male. Lo scenario è devastante. Ci sono campi allagati, tanti contadini che hanno perso tutto; il bestiame, le galline. Chi faceva il vino ha perso le botti. E poi le civili abitazioni. Si accumulano i ricordi in cantina, poi la batosta e in un attimo perdi tutto quello che avevi". Il primo giorno d’intervento, Massimo Taddei ha contributo a liberare un sottopasso delle ferrovie rimasto sotto tre metri d’acqua. Ieri, invece, il mezzo partito da Limite si è spostato in due fattorie di Castel Bolognese "dove - spiega il volontario - ci siamo concentrati sull’asciugatura e la pulizia di diverse cantine". Non solo braccia forti sulle quali contare, anche il lato umano è importante in questi casi. "Siamo di supporto in questi momenti di disperazione. La gente ci vede passare e ci racconta. Prendiamo nota delle segnalazioni per capire come aiutare tutti". Già nel 2012, Taddei era stato in Emilia Romagna per il terremoto. E nel settembre del 2022 era volato a Senigallia, unendo le sue forze a quelle del personale operativo per l’alluvione delle Marche.

Ylenia Cecchetti