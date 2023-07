Missione decoro urbano Al via l’opera di pulizia sulle banchine stradali

Decoro urbano e sicurezza. Dopo gli interventi dedicati al taglio dell’erba, a Fucecchio proseguono i lavori lungo le banchine stradali. Questa mattina ha infatti preso il via un nuovo intervento di pulizia realizzato dagli operatori di Alia Servizi Ambientali grazie al servizio accessorio di cui si avvale il Comune di Fucecchio.

L’intervento, partito da via di Burello, nei prossimi giorni e settimane riguarderà tutte le strade comunali e provinciali del territorio. Le prime a essere interessate dai lavori saranno via del Ronzinello, via Padre Vincenzo Checchi, via Sanminiatese, via Meucci, via del Pino, via delle Viole, Strada regionale 436, Strada Provinciale 11, Strada provinciale 15, Strada provinciale 60, Strada provinciale 61, via Pesciatina, via delle Cerbaie, viale Colombo, via Ramoni, via Montebono, via Poggio Osanna, via di Rimedio, via Mattei, via della Querciola, via Salanova, via Fiorentina, pista ciclabile Le Botteghe.

"Il forte impegno profuso da questa amministrazione negli interventi di pulizia delle banchine stradali ha un duplice scopo – spiega il sindaco Alessio Spinelli -: da un lato mantenere il decoro della nostra città, dall’altro invitare i cittadini a una sempre maggiore attenzione verso l’ambiente. Ci auguriamo che le risorse investite in questo servizio servano da stimolo affinché la civiltà e il rispetto prevalgano sui gesti di inciviltà come quelli di gettare la sporcizia dai finestrini della auto".

Sempre restando in tema di lavori pubblici e di attenzione al territorio, il sindaco Alessio Spinelli, nei giorni scorsi, ha fatto un accurato sopralluogo in via di Taccino dove sono iniziati i lavori da parte della società Acque Spa per la sistemazione del breve tratto di strada chiuso a seguito della frana causata dalla rottura di una tubazione dell’acquedotto.

Una criticità sotto la lente da tempo e al centro, anche, di polemiche. La scorsa settimana, infatti, il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie aveva annunciato che "se il Comune non provvede a breve a ripristinare la frana in Poggio Taccino presenteremo un esposto", aveva detto il presidente Marco Nicoletta, tornando di nuovo sulla questione delle frane sempre in essere a Torre di Fucecchio e in particolare, in questo caso, in quella in Poggio Taccino, la cui strada è chiusa dal novembre scorso.

C. B.