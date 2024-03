Misericordie nel mirino dei vandali: "Una violenza ingiustificabile"

Misericordie nel mirino dei vandali. Tre episodi, a poca distanza l’uno dall’altro: prima a Empoli, poi a Fucecchio e a Comeana. Tre episodi che lasciano sgomenti. "Chi colpisce un’associazione colpisce l’intera cittadinanza, ciascuno di noi senza distinzione". Lo scrive in un post su Fb la Federazione regionale delle Misericordie della Toscana. "Lanciare un mattone o un tombino contro un’associazione, sfondare il vetro di un autoveicolo per assistenza, come accaduto nelle scorse ore, sono di una violenza ingiustificabile e gratuita - conclude la Federazione - non si tratta di semplici atti di vandalismo ma di fatti da condannare con fermezza, che avvengono a danno di tutta la comunità e in spregio al lavoro di tanti volontari".