Miriam e Anselmi, due talenti al piano

Grandi soddisfazioni per i due giovani pianisti empolesi Miriam Cavaleri e Luca Anselmi. I vincitori del recente 11esimo Concorso nazionale Orchestra Ferruccio Busoni hanno infatti superato importanti esami di pianoforte al conservatorio Mascagni di Livorno, ottenendo la certificazione prevista dal programma ministeriale eseguendo brani da Bach a Debussy, oltre a significativi apprezzamenti da parte della commissione d’esame. Per i due talentuosi musicisti si tratta del completamento di un percorso di studio serio ed impegnativo, all’interno del quale hanno dimostrato grande fiducia nelle proprie capacità e nella bontà degli insegnamenti ricevuti.

Soddisfatto pure il loro maestro Alessio Cioni, concertista ben noto nel panorama internazionale. "Il giovane musicista – spiega – deve iniziare il proprio percorso musicale subito con veri professionisti e concertisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturare individualmente e, soprattutto, raggiungere grandi traguardi come quelli ottenuti dai miei allievi. La preparazione, la fiducia e la motivazione sono fondamentali, oltre ovviamente al costante impegno e serietà del docente e dell’allievo – conclude –. Il nostro Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni si basa su tutti questi aspetti e credo che tali risultati dimostrano concretamente i nostri obiettivi".