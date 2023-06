Mirella Rossetti, ex dipendente del Comune di Cerreto Guidi, scompare all'età di 82 anni

Si è spenta all’età di 82 anni Mirella Rossetti (nella foto), ex dipendente del Comune di Cerreto Guidi. Residente a Bassa, dove era molto conosciuta ed apprezzata, l’anziana se n’è andata dopo una lunga malattia. Per molto tempo ha lavorato al Comune di Cerreto Guidi, dove era stata assunta nel febbraio del 1982 e per 25 anni era stata ai servizi generali, messo comunale e poi all’Urp, prima del pensionamento nel 2006. Di lei si ricordano la gentilezza e la disponibilità che ne fecero un prezioso punto di riferimento negli anni del lavoro in Comune. Cordoglio per la scomparsa di Mirella Rossetti è arrivato da parte di tutta l’amministrazione comunale, con il sindaco Simona Rossetti che la ricorda con tanto affetto ed esprime vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore.