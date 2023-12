Minori in cerca di salvezza. Dal dramma delle guerre al nuovo centro Shalom

di Carlo Baroni

Molti sono arrivati con i barconi. Lasciando a casa genitori e parenti. Hanno affrontato i rischi di una drammatica traversata del Mediterraneo. Ora sono in Italia, sani e salvi. Accolti e pronti ad iniziare un percorso di legalizzazione della loro posizione, ma anche di scolarizzazione per guardare la futuro in modo diverso. Sono 15 – ivoriani, tunisini, senegalesi, e di altre nazionalità – i minori non accompagnato ospitati nel nuovo centro di accoglienza messo in piedi da Shalom in una casa di campagna tra Fucecchio e la frazione di Torre. "Una casa che abbiamo preso in affitto – spiegano al Movimento, guidato dal fondatore monsignor Andrea Cristiani – grazie alla disponibilità di un privato. Un percorso iniziato nei mesi scorsi e che ora è arrivato all’obiettivo: infatti il centro due settimane fa è partito, dalla prefettura ci hanno mandato i minori in un numero complessivo dei posti effettivamente disponibili".

Il centro è residenziale. Ci lavorano quattro operatori ed un libero professionista. Uno degli operatori svolge il lavoro di sorveglianza notturna. I ragazzini sono già avviati all’interno dei percorso previsti: corsi d’Italiano, alcuni sono stati iscritti alle scuole pubbliche serali per la scolarizzazione, laboratori interni. "Tutto questo servirà – aggiungono dal Movimento – ad intraprendere le varie tappe necessarie alla loro regolarizzazione in Italia per poi uscire dal centro quando anche burocraticamente la loro posizione sarà a posto. Nella nostra residenza, crediamo, questi ragazzi staranno alcuni mesi".

Il nuovo centro avrà un momento di inaugurazione ufficiale in un giorno di grande significato: il primo gennaio, giornata della pace. Un nuovo impegno, questo centro, per il movimento Shalom, fortemente impegnato negli angoli più poveri del mondo dove ha portato scuole, politiche sanitarie, nuove attività economiche, opportunità di sviluppo. Uno per tutti: il lavoro ultra trentennale in Burkina Faso dove Shalom ha significato e significa ancora di salvezza per un’ampia fetta di popolazione. Il movimento, sul territorio, è stato anche uno dei primi ad impegnarsi per l’accoglienza dei migranti: ricordiamo le varie case aperte, tra cui quella di Collegalli che è stata un esempio ed un modello anche per altre associazioni del Comprensorio. Ora questa nuova realtà, in stretta collaborazione con l’autorità governativa. Proprio per il nuovo centro il movimento rivolge un appello a tutti coloro che sono disposti a donare anche oggetti ed indumenti che non usano più e sono in buono stato: giubbotti, maglie, pantaloni , tute, cappelli, zaini, scarpe, ciabatte, biciclette costumi da bagno.

Ma anche elettrodomestici e materiali da arredi per rendere l’ambiente più confortevole: divano, ventilatori, tappeti, stufe, phone per capelli, mobili da salotto. E infine, anche, qualche gioco da tavolo e della cancelleria, che è utile per chi ha iniziato a studiare. Questi ragazzi hanno bisogno di tutto. Prima di tutto di un po’ di calore umano.