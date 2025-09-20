Minaccia e maltratta la madre, le violenze riprese in un video. 30enne arrestato dai carabinieri

Certaldo (Firenze), 20 settembre 2025 – Minacciava e maltrattava la madre, al punto da costringerla a riprendere le violenze col telefonino. Video che sono poi serviti ai carabinieri per arrestare un cittadino bulgaro di 30 anni, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono allo scorso 17 settembre. La donna, dopo essersi recata dai militari il giorno precedente, aveva già denunciato le condotte aggressive del figlio ormai divenute intollerabili. Quella stessa sera, è seguito un intervento dei sanitari nei confronti del giovane tornato in casa sotto l’influenza di stupefacenti. Una volta uscito dall’ospedale, la sera del 17 settembre, il 30enne è tornato a casa ed ha cominciato a minacciare nuovamente la madre, arrivando ad una vera e propria aggressione fisica, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri, che dopo aver ricostruito la vicenda mediante dei filmati girati con il cellulare della vittima, hanno arrestato l’autore portandolo a Sollicciano.

Nella giornata di oggi, 20 settembre l’arresto è stato convalidato, e nei confronti dell’uomo è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché di comunicare con la stessa.