Minacce e schiaffi alla madre È la seconda volta in due mesi Violato il divieto di avvicinarsi

MONTAIONE

Gli era stato vietato di avvicinarsi alla madre dopo l’ultimo violento episodio. Ma sabato sera, lui, un giovane di 29 anni, è tornato a casa della donna e con la stessa aggressività di due mesi fa l’ha presa a schiaffi e minacciata. La pretesa? La medesima: voleva dei soldi. Anche stavolta la povera madre, di 72 anni, è riuscita a divincolarsi e a fuggire dalla morsa del figlio, per poi chiedere aiuto ai carabinieri. Gli uomini dell’Arma della stazione di Gambassi Terme sono accorsi immediatamente riuscendo a fermare l’uomo e ad arrestarlo sia per tentata estorsione sia per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il 29enne è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa del rito di convalida previsto per stamattina e degli ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Quello che si è consumato sabato sera si tratta, purtroppo, dell’ennesimo atto di una storia di profondo disagio. Già lo scorso mese di giugno il 29enne si era presentato dal genitore, che vive della sua pensione, chiedendole dei soldi. Al suo rifiuto prima l’aveva schiaffeggiata e poi minacciata con un coltello da cucina. Non era la prima volta che il giovane avanzava questo tipo di richiesta nei confronti della madre, che in qualche modo era sempre riuscita ad accontentare. In quell’occasione no la donna si era rifiutata. Un diniego che il figlio, evidentemente, non si aspettava. Da lì la reazione furiosa. Con inaudita rabbia si era avventato contro la povera madre colpendola con vari e ripetuti schiaffi al volto. Quindi, armato di coltello, aveva proseguito con terribili minacce. Attimi di terrore e angoscia vissuti dalla 72enne che aveva dovuto lottare per resistere alla furia cieca del figlio fuori controllo. Ad un certo punto la donna, miracolosamente, era riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Una pattuglia dei carabinieri che si trovava nelle vicinanze dell’abitazione si era subito precipitata sul posto. L’uomo, era finito in manette. Trattenuto per una notte in camera di sicurezza, l’autorità giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla madre. Sabato sera l’ha disatteso, ripiombando in casa della mamma.

Irene Puccioni