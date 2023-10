Minacce con una mazza: paura per i clienti di un pub

Empoli, 30 ottobre 2023 – Ha impugnato una mazza da baseball, è entrato in un locale e l’ha sbattuta sul bancone, tra gli occhi increduli dei clienti seduti ai tavoli. È successo tra sabato e domenica intorno a mezzanotte in via Ricasoli, a due passi dalla stazione. Non sono chiari i motivi che abbiano portato l’uomo a dare in escandescenza ma di sicuro è stato tanto lo spavento tra gli avventori del pub. Tanto che una ragazza che ha vissuto in prima persona l’accaduto si è sfogata in un noto gruppo Facebook dove vengono raccontati i problemi della città. "Ho 19 anni e il fine settimana esco solitamente con il mio gruppo di amici in questo pub vicino appunto alla stazione – scrive la giovane – Ogni sera ne succede di ogni, talmente tante che io stessa ho paura a uscire. Questa volta un pazzo è arrivato al pub con una mazza da baseball per fare confusione cercando di colpire tutto ciò che aveva davanti e un mio amico ha rischiato di essere colpito".

L’episodio ha agitato i clienti del locale a tal punto che sono stati chiamati i Carabinieri, ma al loro arrivo l’uomo, che secondo le prime ricostruzioni dovrebbe essere di nazionalità marocchina, aveva già fatto perdere le proprie tracce. Per fortuna non ci sono stati feriti, lo spavento però è stato tanto. "Sono qui per fare un appello al Comune perché, ripeto, ogni sera ne succedono di tutti i colori, per non parlare di due sabati fa quando un altro pazzo ha spaccato due bottiglie di vetro per una lite sciocca, mettendo in pericolo tutti – continua la diciannovenne – Noi ragazzi, quando usciamo, vogliamo essere sereni. Quindi mi chiedo: sarà possibile fare qualcosa per mettere in tutela noi ragazzi? Non ce la facciamo più a vivere tutto questo, non possiamo stare in ansia ogni sera".