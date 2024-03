Minacce ai volontari dell’hub. Impiegato 69enne assolto. Dovrà pagare i danni morali

Era accusato di aver minacciato di morte due addetti all’accoglienza dell’hub vaccinale al palasport Mandela Forum di Firenze durante l’emergenza Coronavirus: un impiegato, di 69 anni, campano, residente a Montelupo Fiorentino, è stato assolto per la particolare tenuità del fatto, ma allo stesso tempo è stato condannato a risarcire i danni morali con duemila euro a uno dei due volontari della Misericordia, l’unico che si è costituito parte civile. Il giudice ha respinto la richiesta di condanna a tre mesi chiesta dalla procura per le minacce che l’uomo avrebbe rivolto ai due volontari.

La vicenda in questione risale al 27 gennaio 2022. Era il periodo in cui si intravedeva finalmente all’orizzonte una fine alla pandemia. Ma a quanto ricostruito dai volontari il clima all’hub vaccinale quel giorno era diventato teso all’improvviso. Il 69enne, secondo l’accusa, si sarebbe rifiutato di mostrare ai volontari della Misericordia impegnati in servizio, la prenotazione per fare la vaccinazione anti-Covid. Poi avrebbe minacciato di morte i due malcapitati: "Aspetto te e il tuo collega qui fuori quando uscite dal lavoro e vi uccido". Durante l’udienza che si è svolta ieri l’imputato era presente in aula e non si sarebbe scusato con la parte offesa.

Per il 69enne, residente a Montelupo Fiorentino, la procura aveva chiesto una condanna di tre mesi. Ma il giudice ha deciso per l’assoluzione considerando la particolare tenuità del fatto. Come detto, però, il 69enne dovrà risarcire i danni morali con duemila euro a uno dei due volontari.