Empoli, 10 settembre 2018 - La polizia ha sequestrato in un appartamento di Empoli 1.200 grammi di hashish, suddivisi in due panetti, sei grammi di cocaina in 12 involucri e 63 di eroina suddivisi in 60 sacchetti. La droga era in possesso di un 31ennne senegalese, ospitato da un centro di accoglienza e richiedente asilo politico, che aveva preso regolarmente in affitto l'abitazione nel quartiere di Ponzano.

L'uomo era già stato arrestato il 23 agosto scorso perché sorpreso a spacciare eroina e, il giorno prima, era stato fermato per mancato rispetto di una misura di obbligo di dimora. L'appartamento è stato individuato dagli agenti del commissariato empolese nel corso delle indagini che hanno seguito il suo arresto. Nelle casa sono stati trovati materiali per il confezionamento della droga, due bilancini di precisione e altrettanti documenti di identità dell'uomo su cui erano riportati falsi alias.