Migliorare gli spazi verdi Ecco 54 nuove piante

Migliorare gli spazi verdi, incrementare il bilancio arboreo nel territorio e dare un importante contributo all’ambiente. Sono questi i motivi per i quali il Comune di Certaldo ha deciso di aderire all’accordo siglato dalla Città Metropolitana con i Comuni dell’Empolese Valdelsa, grazie al quale sono state finanziate 54 nuove piante. Anche per compensare gli abbattimenti in banchina presenti sulla rete stradale, effettuati per motivi di sicurezza da Città Metropolitana, infatti, sono state messe a disposizione risorse per la piantumazione di nuove essenze arboree. Il Comune di Certaldo, che per primo ha accolto l’invito, ha fatto una ricognizione sul territorio comunale, individuando le aree pubbliche in cui poter mettere a dimora le nuove piante. Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta delle specie, individuate tra quelle coerenti con le condizioni climatiche e naturalistiche del territorio. Nello specifico si tratta di platani, tigli e cipressi, che sono stati posizionati nel giardino lungo Via di Canonica e nell’area verde davanti alla Coop.