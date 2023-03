Michele Placido diventa Don Marzio

È tutto pronto per uno dei momenti più attesi della stagione di prosa di quest’anno. Stasera al teatro Excelsior di Empoli si esibirà Michele Placido, il famoso attore e regista pugliese che salirà sul palco di via Ridolfi con un classico di Carlo Goldoni, ’La bottega del caffè’, una produzione Teatro Stabile Fvg, Goldenart Production e Teatro della Toscana con la regia di Paolo Valerio. Placido interpreta ’l’antieroe’ Don Marzio, nobile napoletano frequentatore de ’La bottega del caffè’. La commedia sviluppa le linee della sua fondamentale riforma drammaturgica, rinunciando alle maschere, definendo i caratteri, scrivendo i dialoghi, nonostante l’ambientazione veneziana, in lingua toscana. Si tratta di una corale, interessata a diverse figure e vicende, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano. Il 18 aprile alle 21 invece è in programma ’Mettici la Mano’ di Maurizio De Giovanni. Sul palco Antonio Milo, conosciutissimo al grande pubblico televisivo per vestire i panni del brigadiere Raffaele Maione nella fiction ’Il commissario Ricciardi’. Si narra di una vicenda noir che si svolge in rifugio antiaereo durante un bombardamento a Napoli nella seconda guerra mondiale.