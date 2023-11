Metti in campo il cuore. Quanti vip per la Toscana

Sarà una grande giornata che coinvolgerà tutta la città quello di sabato con la partita "Metti in campo il cuore per la Toscana" a favore delle popolazioni alluvionate. Il culmine sarà con l’attesissimo incontro tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del cuore del Movimento Shalom che è previsto alle 20.45 allo stadio Castellani Computer Gross Arena, ma già nel pomeriggio ci saranno tanti appuntamenti. Una delegazione della Nazionale Italiana Cantanti capeggiata dal presidente Enrico Ruggeri sarà alle 17,30 in piazza della Vittoria per il taglio del nastro delle iniziative per la manifestazione "Empoli città del Natale" e l’accensione dell’albero di Natale. Sarà la partenza ufficiale anche dei mercatini natalizi. Alle 18 in piazza Farinata degli Uberti il via ad altre iniziative prenatalizie con le proiezioni mapping sui palazzi e la nevicata artificiale. Tornando alla partita la formazione all star del Movimento Shalom sarà guidata in panchina dall’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Cesare Prandelli, un’altra adesione molto significativa. Oltre all’idolo dei tifosi azzurri Totò Di Natale in questa squadra saranno in campo il difensore ex nazionale argentino e già punto di forza di Inter e Roma Nicolas Burdisso, gli ex viola Manuel Pasqual (anche lui in passato nell’Empoli), Francesco Flachi, Ciccio Tavano (che componeva un grande tandem d’attacco azzurro con Di Natale), il granitico difensore della Fiorentina Celeste Pin, i portieri Gianluca Berti (anche lui gloria empolese) e Marco Ballotta, ‘Capitan Ventosa’ inviato di Striscia. Sempre da Striscia arriverà anche l’inviato e conduttore Roberto Lipari. Il direttore tecnico sarà Moreno Roggi. L’incasso sarà devoluto alla Misericordia della Toscana che lo devolverà alle popolazioni colpite.

Un appello a partecipare a questo appuntamento (che vede anche la fondamentale adesione della onlus Empoli For Charity) arriva anche dal sindaco Brenda Barnini. "Dopo la tremenda alluvione è arrivato il momento di ricoprire di abbracci e di solidarietà la nostra terra. Acquistiamo più biglietti possibile della partita del cuore. Forza ragazzi, scendiamo in campo più uniti e compatti che mai". Nella Nazionale cantanti che sarà guidata da Fabio Capello e Sandro Giacobbe si registra anche l’adesione dei Gemelli di Guidonia e di Aka 7.

I biglietti, che costano 6-10-15-20-25 euro, sono disponibili sul circuito vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati, nei supermercati Coop Fi, nella sede del Movimento Shalom (piazza Bonaparte 15 a S.Miniato), all’Empoli Store (piazza della Vittoria), alla biglietteria del Castellani. Per le adesioni di associazioni, scuole, società sportive (ci sono delle opportunità speciali di partecipazione e di biglietteria) e per avere informazioni contattare Shalom allo 0571-400462 (mail [email protected]). All’appuntamento di sabato aderisce anche la onlus Olimpiadi del cuore di Paolo Brosio che ha aperto una sottoscrizione . L’Iban è IT 19 I 01030 01656000002272778. Causale: Aiuto Alluvionati Toscani 2023