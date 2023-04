Metadone vicino al bar "Centro degradato"

Flaconcini di metadone in pieno centro storico. Siamo in piazza Montanelli e secondo quanto riportato dalla Lega, il narcotico sarebbe stato ritrovato a due passi dal monumento. Un episodio di degrado e inciviltà che il segretario di partito, Marco Cordone, ha voluto denunciare. "Siamo molto preoccupati e chiediamo alle istituzioni una presa di posizione – dichiara il Cordone - È triste e ci deve far riflettere se in quella piazza che dovrebbe essere il luogo più prestigioso della città, ristrutturata pochi anni fa, vengano trovati dei flaconcini di metadone". La sostanza viene impiegata nella terapia di sostituzione da eroina per i tossicodipendenti. "Le boccette – insiste il segretario comunale della Lega fucecchiese e componente del consiglio direttivo provinciale del Carroccio - sono state lasciate ai bordi della vetrina del ‘Caffé I Due Mori’. Sono stati i proprietari a rimuoverle perché impedivano la chiusura del bandone". Episodi che, secondo l’esponente leghista, non sarebbero da sottovalutare dal momento che "danneggiano il decoro e l’immagine di tutte le attività che si affacciano sulla piazza". In pieno periodo di Palio, il riferimento è d’obbligo, secondo Cordone, che chiama in causa il sindaco Spinelli. "Nonostante quello che si cerca di fare per rilanciare l’immagine di Fucecchio - conclude Cordone - con il Palio, il Padule, la ristrutturazione della Torre Corsini, la via Francigena e la Romea Strata, il verificarsi di questi episodi, malgrado gli sforzi delle forze dell’ordine a quello che accade nelle colline delle Cerbaie, danneggia l’immagine della città".