Mercato, street food e giochi per bambini

CAPRAIA FIORENTINA

Prosegue il Palio delle Contrade a Capraia Fiorentina. Il calendario odierno prevede una corsa podistica, con via alle 9.30 dal Bar Pit Stop, mentre nel pomeriggio spazio al Palio dei bambini. I piccoli residenti della frazione del Comune di Capraia e Limite si sfideranno a partire dalle 17 nel tiro con la fune e nel lancio dei cerchi. Giochi che si svolgeranno nel prato in fondo a via Maria Teresa di Calcutta. Luogo dove alle 21 si chiuderà la giornata con il tiro della fune maschile. Durante tutto il giorno, dalle 8 alle 24, ci sarà anche un mercato e street food lungo tutte le vie del paese. Domani, invece, oltre ad un’altra gara del torneo di calcetto dei ragazzi (fischio d’inizio alle 21), alle 20 comincerà anche il torneo di pallavolo femminile presso il Circolo Mcl.