Mercatino solidale Distribuiti 15mila euro per il volontariato

Una sinergia tra associazioni impegno sul territorio. Recupero Solidale ha organizzato anche quest’anno il mercatino della solidarietà per la vendita di tanti piccoli prodotti che hanno richiamato molte persone incuriosite dall’offerta. "Esistono sempre nel nostro territorio condizioni di bisogno soprattutto alimentare che richiedono un costante contributo di sostegno – dice la presidente Marinella Catagni –. Un contributo che si regge sulla disponibilità dei volontari delle associazioni in un prezioso lavoro quotidiano di vicinanza a chi si trova in difficoltà".

Il mercatino esiste, infatti, per il fondamentale contributo di tutte le associazioni di volontariato che fanno parte della rete con la presenza dei loro volontari. "La vendita dei prodotti ci ha consentito di acquisire un fondo che mettiamo a disposizione di tutte le associazioni che hanno dato un contributo per la realizzazione del mercatino – spiega il presidente –. Abbiamo distribuito alle associazioni della nostra rete 15mila euro in buoni spesa, comprati presso Unicoop, da utilizzare per l’acquisto di prodotti necessari a sostenere i bisogni esistenti nel territorio". E non è finita. "La rete dei volontari e delle loro associazioni costituisce ancora uno strumento di aiuto alle famiglie che vivono situazioni di disagio e di bisogno, soprattutto di carattere alimentare – conclude Catagni –. L’associazione Recupero Solidale continuerà a lavorare nel rispetto degli impegni presi e sempre in stretta collaborazione con tutte le associazioni ed i volontari della nostra rete".